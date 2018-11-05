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Super Mario öksüz kaldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Super Mario’nun isim babası Mario Segale’in hayatını kaybettiği açıklandı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Mario Segale’in Mario ismine nasıl ilham kaynağı olduğu haberimizde yer alıyor.

Super Mario öksüz kaldı!

Oyun dünyasının tartışmasız en ikonik ismi olan Mario, vakti zamanında Mario Segale‘den ilham alınarak bu isme sahip olmuştu. Donkey Kong ile hayatımıza giren ve Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan Mario’nun isim babasını kaybettiği bugün ortaya çıktı. Peki, 84 yaşında hayata gözlerini yuman Mario Segale, Mario ismine nasıl ilham kaynağı oldu?

Gayrimenkul işi ile uğraşan Mario Segale, 1981 yılında Amerika’da Nintendo’ya ait olan Tukwila deposunu kiralamıştı. Mario’nun geliştirici olan Shigeru Miyamoto o dönemde Donkey Kong oyununu tasarlıyordu. Shigeru Miyamoto, Donkey Kong’da ana karakterin ismini Jumpman ve prensesin adını ise Lady olarak kafasında oluşturmuştu.

Ancak bu isimler Nintendo tarafından kabul edilmemişti. Daha sonra Shigeru Miyamoto, Mario Segale’in isminden ilham alarak ve kişi ile iletişime geçerek karaktere Mario ismini vermişti. Oyun dünyasının yanında 7’den 70’e de bilinen Super Mario, hala hayatına Nintendo Switch platformunda devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Super Mario teknoloji

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