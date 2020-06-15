Süpermarketten aldığı yumurtadan ördek üretti

2 gün boyunca, Beep adlı ördeğin çıkacağı kuluçka makinesinin etrafından ayrılamadım. Telefonda sürekli beni sakinleştiren bir arkadaşım vardı. Beep yumurtadan çıkınca onu iki gün boyunca yün bir şapkaya sardım. Sonra Peep yumurtadan çıktı. Bir hafta sonra da Meep onlara katıldı” Aynı zamanda tavuk baktığını söyleyen Lello, yavru ördekler tüylenene kadar onları evinde tutmayı ve sonra da tavuklarıyla beraber dışarıda yaşamaya başlamalarını planlıyor.

29 yaşındaki Charli Lelllo, bir perakende zincirinde müdür yardımcısı olarak çalıştığı görevinden koronavirüs nedeniyle ayrıldıktan sonra ördek yumurtalarını kuluçkaya yatırmaya karar verdi. “Bu fikri, Facebook’ta birinin paylaştığı bıldırcın yumurtasından yavru üretme videosundan aldım” diyen Lello “Esas planım buydu, ama markette ördek yumurtası görünce onların da işe yarayabileceğini düşündüm. Bıldırcın yumurtaları hiç gelişme göstermedi ama 6 gün sonra kuluçka makinesindeki ördek yumurtalarında damar ve embriyo oluşmaya başlamıştı” dedi.

Yaşadıklarını “muhteşem bir duygu” olarak anlatan Lello, aynı şeyi yapmak isteyenlere iyi araştırmalarını, doğru düzenek ve alana sahip olduklarından emin olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Lello’nun yumurtaları satın aldığı Waitrose adlı süpermarket ise CNN’e yaptığı açıklamada marketlerde satılan yumurtaların yalnızca çok nadir durumlarda döllenebileceğini söyledi.

Waitrose aynı zamanda beyaz tüylü ördeklerin cinsiyetinin belirlenmesinin zor olduğunu, kuluçka olmaksızın döllenmiş yumurtaların normal yumurtadan farksız olduğunu belirtti.

Lello’nun marketten satın aldığı yumurta markası Clarence Court da, CNN’e yaptığı açıklamada yumurtaların çiftlikten paketleme merkezine ve oradan süpermarket deposuna gittiğini söyleyerek “Yumurtadan ördek yavrularının çıkması, oldukça ince olasılıkların bir başarısı” dedi. Yumruta üreticisi marka “ Ördek yumurta üretimi, çok küçük bir endüstri. Erkekleri dişilerden ayırt etmek çok az nitelikli insanın becerisine dayanmaktadır” dedi.

Ördek yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olanlar erkek ördeklerin çoğunlukla kuyruklarındaki tüylerin kıvrımları ile tespit edilebildiğini, ancak tüm erkek ördeklerin bu işarete sahip olmayabileceğini söylüyor.

Ördek yumurtası üreten marka ise ördeklerin küçük sürüler halinde açık alanda tutulduğunu, bu sayede seyrek olmakla birlikte erkek ördeklerin dikkatini çekebildiklerini, böylece erkek ve dişi ördeklerin birbiriyle temas etmesinin imkansız olmadığını söyledi.

