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Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç cinayet! Arabada oğlunu öldürüp ekipler gelene kadar yan koltukta bekledi

16.06.2024 15:13
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Antalya’nın Serik ilçesinde Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç bir cinayet meydana geldi. Park halindeki otomobilde çıkan tartışmada 26 yaşındaki İsmail Kök, 62 yaşındaki babası M.K.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu boyun bölgesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Ekipler olay yerine gelene kadar aracın içinde bekleyen baba M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba adliye girişinde gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç cinayet! Arabada oğlunu öldürüp ekipler gelene kadar yan koltukta bekledi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. belindeki tabancayı çıkarıp oğlu İsmail Kök’ün boyun bölgesine ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen M.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök’ün cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

‘YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Emekli M.K. ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök’ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi’ndeki bir restoranda birlikte yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra İsmail Kök’ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi’ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada M.K.'nin “Ben biraz uyuyayım” deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök’ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bugün de bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından M.K.’nin “Yeter artık seni öldüreceğim” diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğlunun boyun ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"PİŞMANIM" DEDİ

M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. M.K., gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi. İsmail Kök'ün cenazesi ise adli tıptaki işlemlerin ardından Haspınar Mahallesi'nde defnedilecek. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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