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"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaparken aklınıza her zaman köşe kısımlar gelmeyebilir. Süpürgelik de bu köşelerden biri. Ayrıca aklınıza gelse dahi süpürgelik temizliğini yanlış yapıyor olabilirsiniz. Oysaki birkaç basit işlem aracılığıyla süpürgelikleri pırıl pırıl yapmak mümkün. İşte detaylar!

"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!

Süpürgelik temizliği çoğu zaman göz ardı edilen detaylardan biri. Ayrıca bu kısımların temizliğinin hem dikkat hem sabır gerektirdiğini de bilmenizde fayda var. Temizlik sırasında çizilme, renk değişimi ya da yıpranma gibi durumları göz önünde bulundurmanız son derece önemli. Bu da kullanılacak malzeme seçiminin önemini ortaya çıkarıyor. İşte süpürgelik temizliğinizi pratik hale getirecek teknikler ve malzemeler ile karşınızdayız!

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLECEK MALZEMELER NELERDİR?

  • Süpürgelik temizliğinde yüzey temizleyici, Arap sabunu ya da temizleyici sirke kullanabilirsiniz. Ağır kimyasal içeren malzemelerin kullanımından kaçının. Hızlı sonuç elde etmek için formülünde zararlı bileşenler kullanılan ürünler seçmeyin.

  • Temizlik bezi bu alanlarda istenilen sonucu vermeyebilir. Diş fırçası gibi yumuşak kıllara sahip küçük bir fırça süpürgelik temizleme konusunda fazlasıyla iş görür.

  • Süpürgelikleri sileceğiniz zaman ise sünger ya da mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Mikrofiber bez çeşitleri kıl ya da toz bırakmadığından daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz.

  • Bir kâse ya da kova içinde temiz su hazırlayın. Malzemeleri gerektiği zaman bu suda yıkayabilirsiniz.

  • Ellerinizi korumak için eldiven kullanabilirsiniz.

AŞAMA AŞAMA SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİ

Pratik biçimde süpürgelik temizliğini yapmak için birkaç adımı uygulamanız yeterli. İşte adımlar:

  • Kullanacağınız deterjanı ılık suyla beraber bir kovaya koyun.

  • Kirlerin yumuşaması adına öncelikle süngerle süpürgeliği hafifçe ıslatıp silin. Ancak ıslaklık oranını abartmayın. Fazla ıslanmış yerleri kuru bezle silin.

  • Kullanacağınız deterjandan temizlik fırçanıza biraz sürün.

  • Süpürgeliklerin lekeli yerlerini fırçayla güzelce ovalayın. Ancak zarar vermemeye özen gösterin.

  • Islattığınız bezle fırçadan kalan deterjan kalıntılarını temizleyin. Silme işlemi sırasında girintili kısımlarda ekstra hassas davranın. Süpürgelik temizliğinin asıl can alıcı kısmı bu.

  • Son olarak temiz su ile tekrardan silin.

  • Kuru bezle de kurulama işlemi yapın. İşte bu kadar basit! Süpürgelikler artık tertemiz!


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