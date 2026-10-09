Süpürgelikler 1ay boyunca toz tutmuyor! Bez yerine dolabınızdaki bu malzemeyle silin

Evin geri kalanını temizleseniz bile tozlanan süpürgelikler, odaların olduğundan daha kirli görünmesine neden olabiliyor. Duvarların alt kısmında gri bir çizgi oluşturan toz ve kirlerden kurtulmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok. Uzmanlara göre çamaşır kurutma makinesi mendilleri, süpürgeliklerin temiz görünmesini sağlamanın kolay ve ekonomik yollarından biri.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMA MENDİLİ KULLANIN

Ev ve temizlik hizmetleri platformu Checkatrade, çamaşır kurutma makinesinde kullanılan mendillerin süpürgelik temizliğinde de işe yarayabileceğini belirtiyor. Temizlik sonrasında yüzeye sürülen bu mendillerin tozu uzaklaştırmaya yardımcı olduğu ve süpürgeliklerin daha parlak, temiz görünmesini sağladığı ifade ediliyor.

Ancak mendili kullanmadan önce yüzeyde biriken toz ve kirin temizlenmesi gerekiyor. Bunun için elektrikli süpürgenizin yumuşak fırça başlığını kullanarak süpürgeliklerin üst kısmındaki tozları ve saçları alabilirsiniz. Ardından kuru bir mikrofiber bezle yüzeyi silerek geride kalan kalıntıları temizleyebilirsiniz.

Süpürgeliklerin düzenli olarak tozunun alınması ve elektrikli süpürgeyle temizlenmesi, kirin yüzeyde katman oluşturmasını önlemeye yardımcı oluyor.

İNATÇI LEKELER İÇİN NEMLİ BEZ KULLANIN

Süpürgeliklerde çıkmayan lekeler veya izler varsa nemli bir mikrofiber bezle yüzeyi nazikçe silebilirsiniz. Temizlik işlemi tamamlandıktan ve süpürgelikler kirden arındırıldıktan sonra çamaşır kurutma mendilini yüzey boyunca hafifçe sürmeniz yeterli.

Mendil, geride kalan ince tozları toplarken statik elektriği azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler de bırakabiliyor. Böylece tozun yüzeye yeniden tutunmasının zorlaşabileceği belirtiliyor.

Bu işlemi genellikle birkaç ayda bir tekrarlamak yeterli olabiliyor. Ancak temizlik sıklığı, evde halı bulunup bulunmamasına ve evcil hayvan yaşayıp yaşamamasına göre değişebiliyor.

Çamaşır kurutma makinesi mendilleri, süpürgelik temizliğini kolaylaştırmak için evde değerlendirilebilecek ürünler arasında yer alıyor.