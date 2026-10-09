KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Süpürgelikler 1ay boyunca toz tutmuyor! Bez yerine dolabınızdaki bu malzemeyle silin

Ev temizliğinde çoğu zaman gözden kaçan süpürgelikler, kısa sürede toz, saç ve evcil hayvan tüyleriyle kaplanabiliyor. Temizlik uzmanları, süpürgeliklerin daha uzun süre temiz kalmasına yardımcı olmak için çamaşır odasında bulunan pratik bir ürünü öneriyor.

Süpürgelikler 1ay boyunca toz tutmuyor! Bez yerine dolabınızdaki bu malzemeyle silin
Nilgün Arabacı

Evin geri kalanını temizleseniz bile tozlanan süpürgelikler, odaların olduğundan daha kirli görünmesine neden olabiliyor. Duvarların alt kısmında gri bir çizgi oluşturan toz ve kirlerden kurtulmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok. Uzmanlara göre çamaşır kurutma makinesi mendilleri, süpürgeliklerin temiz görünmesini sağlamanın kolay ve ekonomik yollarından biri.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMA MENDİLİ KULLANIN

Ev ve temizlik hizmetleri platformu Checkatrade, çamaşır kurutma makinesinde kullanılan mendillerin süpürgelik temizliğinde de işe yarayabileceğini belirtiyor. Temizlik sonrasında yüzeye sürülen bu mendillerin tozu uzaklaştırmaya yardımcı olduğu ve süpürgeliklerin daha parlak, temiz görünmesini sağladığı ifade ediliyor.

Ancak mendili kullanmadan önce yüzeyde biriken toz ve kirin temizlenmesi gerekiyor. Bunun için elektrikli süpürgenizin yumuşak fırça başlığını kullanarak süpürgeliklerin üst kısmındaki tozları ve saçları alabilirsiniz. Ardından kuru bir mikrofiber bezle yüzeyi silerek geride kalan kalıntıları temizleyebilirsiniz.

Süpürgeliklerin düzenli olarak tozunun alınması ve elektrikli süpürgeyle temizlenmesi, kirin yüzeyde katman oluşturmasını önlemeye yardımcı oluyor.

İNATÇI LEKELER İÇİN NEMLİ BEZ KULLANIN

Süpürgeliklerde çıkmayan lekeler veya izler varsa nemli bir mikrofiber bezle yüzeyi nazikçe silebilirsiniz. Temizlik işlemi tamamlandıktan ve süpürgelikler kirden arındırıldıktan sonra çamaşır kurutma mendilini yüzey boyunca hafifçe sürmeniz yeterli.

Mendil, geride kalan ince tozları toplarken statik elektriği azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler de bırakabiliyor. Böylece tozun yüzeye yeniden tutunmasının zorlaşabileceği belirtiliyor.

Bu işlemi genellikle birkaç ayda bir tekrarlamak yeterli olabiliyor. Ancak temizlik sıklığı, evde halı bulunup bulunmamasına ve evcil hayvan yaşayıp yaşamamasına göre değişebiliyor.

Çamaşır kurutma makinesi mendilleri, süpürgelik temizliğini kolaylaştırmak için evde değerlendirilebilecek ürünler arasında yer alıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlerde küf oluşumuna son! Günde sadece 10 dakika ayırınEvlerde küf oluşumuna son! Günde sadece 10 dakika ayırın
Faydalı sanılıyordu ancak kanser riskini arttırıyor olabilirFaydalı sanılıyordu ancak kanser riskini arttırıyor olabilir

Anahtar Kelimeler:
temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.