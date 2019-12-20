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Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 07:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı.

Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FİLİZ BULUTTEKİN KİMDİR?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünyaya gelen Buluttekin ilk, orta ve lise eğitimini Kulp'ta tamamladı. Buluttekin, daha önce HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı. Evli olan Buluttekin'in 3 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Diyarbakır Sur Filiz Buluttekin

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