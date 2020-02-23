HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'de savaştan kaçan 75 aile hapishaneye sığındı

Suriye'de savaştan kaçan 75 aile hapishaneye sığındı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan 75 aile, İdlib'in eski hapishanesine yerleşti. Gidecek yerleri olmayan aileler, koğuşları ve hücreleri oda gibi kullanmaya başladı. Hapishane avlusu ise çocukların oyun alanı oldu.

Suriye'de savaştan kaçan 75 aile hapishaneye sığındı

Suriye’de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce sığınmacı, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib’e sığınan 75 aile, İdlib eski hapishanesine yerleşti. Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirdi. Koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi. Aileleriyle birlikte hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, önceleri mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor.

10fa200a8288ae4514f4557e390a4f5d

‘ÖNCE MAĞARAYA, SONRA HAPİSE SIĞINDIK’

Maarat el Numan’ın doğusundaki bir kasabadan rejimin bombardımandan ailesiyle kaçarak önce bir mağaraya, sonra da İdlib'in eski hapishanesine yerleşen Aya İbrahim (11) hapishaneden korktuğunu söyledi. İbrahim, “Evimiz ve mahallelerimiz bombalandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldık, çünkü bombardıman çok fazlaydı. Yanımızda çok bir eşya da getiremedik. Önce bir mağaraya gittik, orada fazla kalmadık. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Bombalardan kaçıp hapse geldik. Burada yaşamayı sevmiyorum” dedi.

6ccf819b5a72734a84706ec970b1df60

‘HAPİSHANEDE MUTLU DEĞİLİM’

Rejimin saldırılarının ardından ailesiyle geldiği hapishanede arkadaşlarından ayrı kaldığı için mutsuz olduğunu söyleyen Grim Salim İbrahim, yaşadığımız yer bombalanınca oradan kaçtık buraya geldik. Gidecek başka bir yerimiz yoktu ve hapishaneye geldik. Burada olmaktan mutlu değilim. oynamıyoruz, oynayacak bir odamız yok ve oyunumuz yok. Arkadaşlarım burada değil, kamplara gittiler. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu özledim. Oradaki arkadaşlarımı özledim, hepsi kampa gitti. Burada sadece kuzenlerim var" diye konuştu.

b2d2b5fc3d4a78171a924a9013ff2ac6

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktıBakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı
Japonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldiJaponya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
Suriye iç savaş

En Çok Okunan Haberler

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
Yer: Güney Afrika! Binlerce yıllık geleneği sürdürüyorlar

Binlerce yıllık geleneği sürdürüyorlar

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ilginç yöntem

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ilginç yöntem

Japonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi

Japonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi

Son dakika! Türkiye-İran sınırındaki depremde Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama

İtalya'da alarm seviyesi yükseliyor

Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.