Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden bu yana 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM'nin verdiği rakam, 9 Eylül'e kadar olan gelişmeleri içeriyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki kent, geçen haftadan bu yana Rus ve rejimin hedefinde. Savaş uçaklarının bombardımanına, ordu birliklerinin topçu ateşi eşlik ediyor.

Türkiye ve Batılı ülkeler, yaklaşık 4 milyon insanın sıkışıp kaldığı İdlib'e bir askeri harekatın felakete yol açacağı uyarısını yapıyor.

ESAD REJİMİ VE RUSYA BOMBA YAĞDIRDI, 17 KİŞİ YARALANDI

Esad rejimi ve Rusya, Suriye’nin İdlib ve Hama kentine bomba yağdırdı, 17 kişi yaralandı.

Esad rejimi ve Rusya savaş uçakları İdlib ve Hama kentini bombaladı. Aralarında 6 çocuğun bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları okulları hedef alarak İdlib’in güneyinde bulunan Carcanaz ile Hiş köyünde 4 okulu vurdu. Saldırıda 17 kişi yaralandı. İdlib’e bağlı Hiş köyünde ise sivil savunma ekipleri, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

