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  4. Suriye lirası, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetti

Suriye lirası, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

İç savaşın başından bu yana ise SL'nin dolar karşısındaki kaybı, yüzde 2453 olarak gerçekleşti - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Rejimin duruma müdahale etme gücü yok. Rejim, halkına karşı savaşında ülkenin kaynaklarını kuruttu" - "Üretimin düşük olması, rejimin iç ve dış borçları ve rejimin merkez bankasında döviz rezervinin tükenmesi, bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı"

ADHAM KAKO - Suriye lirası, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybederken, iç savaşın başından bu yana ise SL'nin dolar karşısındaki kaybı, yüzde 2453 olarak gerçekleşti.

Esed rejimi, destekçilerinin yardımıyla, İdlib'e saldırılarını sürdürürken, ülkede iç savaşın başından bu yana süren ekonomik kriz de derinleşiyor.

SL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiği için enflasyon da giderek yükseliyor.

Yılın ilk iki haftasında, ABD doları karşısında dörtte bir değer kaybeden SL, bu anlamda rekor kırdı.

1 Ocak'ta 1 dolar, yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, dün ise bu rakam 1200'e ulaştı. SL, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetmiş oldu.

SL'nin, dolar karşısındaki kaybı, 2011'den bu yana ise yüzde 2453'ü aşkın.

- Değer kaybına etki eden diğer faktörler

ABD'nin Esed rejimi ve İran'a yönelik yaptırımları, Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler ve Beşşar Esed'in bazı iç hesaplaşmalar nedeniyle ülkedeki en zengin iş adamlarına soruşturma açması, rekor düzeydeki kayıpta büyük rol oynadı.

Suriye, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2011'den bu yana yaptırımlarına maruz kalıyor. Ambargolar, enerji sektörünü, para transferlerini ve Beşşar Esed de dahil olmak üzere birçok yetkiliyi ve kurumu hedef alıyor.

- "Rejimin duruma müdahale etme gücü yok"

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Geçici Hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SL'nin dolar karşısındaki rekor düşüşünü değerlendirdi.

Mustafa, "Suriye lirasının bu şartlardaki düşüşünü normal görüyorum. Rejim çetesinin durumu ortada. Ülke ekonomisi çok zor günler geçiriyor. Rejimin dış borçları, 200 milyar doları aşmış durumda. Üretimin düşük seviyelerde olması, rejimin iç ve dış borçları ve rejimin merkez bankasında döviz rezervinin tükenmesi, bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı." dedi.

Lübnan, Irak ve İran'daki yaşanan olayların SL'nin değer kaybetmesinde etkili olduğunu vurgulayan Mustafa, "Rejimin duruma müdahale etme gücü yok. Rejim, halkına karşı savaşında ülkenin kaynaklarını kuruttu. Liradaki düşüş fiyatlara da olumsuz yansıyacak ve halkın alım gücü daha da olumsuz biçimde etkilenecektir." diye konuştu.

Mustafa, rejim bölgesinde maaşların 50 dolar seviyelerine gerilediğini dile getirdi.

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içinde yer alan ve Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Esed rejimi ile buna destek veren Rusya ve İran'a muhtemel yaptırımlar öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na değinen Mustafa, şöyle devam etti:

"Sezar yasası, yürürlüğe fiili olarak girdiği takdirde, Suriye lirası daha da değer kaybedecek. Halkın yüzde 90'ı, açlık sınırının altında yaşıyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor."

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ABD doları Esed Suriye Suriye lirası

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