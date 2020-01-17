Suriye lirası, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetti

ABD'nin Esed rejimi ve İran'a yönelik yaptırımları, Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler ve Beşşar Esed'in bazı iç hesaplaşmalar nedeniyle ülkedeki en zengin iş adamlarına soruşturma açması, rekor düzeydeki kayıpta büyük rol oynadı.

1 Ocak'ta 1 dolar, yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, dün ise bu rakam 1200'e ulaştı. SL, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybetmiş oldu.

Yılın ilk iki haftasında, ABD doları karşısında dörtte bir değer kaybeden SL, bu anlamda rekor kırdı.

SL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiği için enflasyon da giderek yükseliyor.

ADHAM KAKO - Suriye lirası, dolar karşısında son iki haftada üçte bir değer kaybederken, iç savaşın başından bu yana ise SL'nin dolar karşısındaki kaybı, yüzde 2453 olarak gerçekleşti.

Suriye, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2011'den bu yana yaptırımlarına maruz kalıyor. Ambargolar, enerji sektörünü, para transferlerini ve Beşşar Esed de dahil olmak üzere birçok yetkiliyi ve kurumu hedef alıyor.

- "Rejimin duruma müdahale etme gücü yok"

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Geçici Hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SL'nin dolar karşısındaki rekor düşüşünü değerlendirdi.

Mustafa, "Suriye lirasının bu şartlardaki düşüşünü normal görüyorum. Rejim çetesinin durumu ortada. Ülke ekonomisi çok zor günler geçiriyor. Rejimin dış borçları, 200 milyar doları aşmış durumda. Üretimin düşük seviyelerde olması, rejimin iç ve dış borçları ve rejimin merkez bankasında döviz rezervinin tükenmesi, bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı." dedi.

Lübnan, Irak ve İran'daki yaşanan olayların SL'nin değer kaybetmesinde etkili olduğunu vurgulayan Mustafa, "Rejimin duruma müdahale etme gücü yok. Rejim, halkına karşı savaşında ülkenin kaynaklarını kuruttu. Liradaki düşüş fiyatlara da olumsuz yansıyacak ve halkın alım gücü daha da olumsuz biçimde etkilenecektir." diye konuştu.