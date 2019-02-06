Suriye sınırında iki terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurda yasa dışı yollarda girmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu 2 terörist yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince sınır hattında yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 şüpheli tespit edildi.
Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu belirlendi.
Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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