Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yarın yeniden ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Suriye'deki El Bab Ulu Camisi'nde yarın cuma namazı kılınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 yıllarında DEAŞ tarafından bombalanarak ağır hasar gören Suriye'deki El Bab Ulu Camisinin restorasyon çalışmalarına, bölgede olaylar devam ederken başlandı.

Vakıf eser, Genel Müdürlükçe yaklaşık 15 milyon lira harcanarak ayağa kaldırıldı. El Bab Ulu Camisi'nde cemaat yarın ilk cuma namazını kılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, Haziran 2017'de Gaziantep Bölge Müdürlüğünün teknik personeli ile cami alanında yapılan incelemeler sonucunda, eserin ağır hasar gördüğünü ve bazı bölümlerinin tamamen yıkıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Vakıf eserin daha fazla zarar görmemesi ve metruk hale dönmemesi için acil müdahale kararı aldıklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaşanan iç savaşın çirkin yüzüne karşılık, yüzyıllara direnmiş bu abidevi eseri, ateş altında süren bir restorasyon çalışmasıyla özgün niteliklerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdık. Ecdat yadigarının yeniden cemaatine kapılarını açmış olmasının mutluluğunu Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz. El Bab Ulu Camisi, vakıf konusunun, vakıf olmanın, vakfetmenin, yani karşılıksız vermenin, barış ve sevginin devasa bir sembolüdür."