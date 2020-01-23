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Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yarın yeniden ibadete açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın bombalaması sonucu hasar gören ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Suriye'deki El Bab Ulu Camisi'nde yarın ilk cuma namazı kılınacak - Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy: - "Yaşanan iç savaşın çirkin yüzüne karşılık, yüzyıllara direnmiş bu abidevi eseri, ateş altında süren bir restorasyon çalışmasıyla özgün niteliklerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdık"

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Suriye'deki El Bab Ulu Camisi'nde yarın cuma namazı kılınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 yıllarında DEAŞ tarafından bombalanarak ağır hasar gören Suriye'deki El Bab Ulu Camisinin restorasyon çalışmalarına, bölgede olaylar devam ederken başlandı.

Vakıf eser, Genel Müdürlükçe yaklaşık 15 milyon lira harcanarak ayağa kaldırıldı. El Bab Ulu Camisi'nde cemaat yarın ilk cuma namazını kılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, Haziran 2017'de Gaziantep Bölge Müdürlüğünün teknik personeli ile cami alanında yapılan incelemeler sonucunda, eserin ağır hasar gördüğünü ve bazı bölümlerinin tamamen yıkıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Vakıf eserin daha fazla zarar görmemesi ve metruk hale dönmemesi için acil müdahale kararı aldıklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaşanan iç savaşın çirkin yüzüne karşılık, yüzyıllara direnmiş bu abidevi eseri, ateş altında süren bir restorasyon çalışmasıyla özgün niteliklerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdık. Ecdat yadigarının yeniden cemaatine kapılarını açmış olmasının mutluluğunu Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz. El Bab Ulu Camisi, vakıf konusunun, vakıf olmanın, vakfetmenin, yani karşılıksız vermenin, barış ve sevginin devasa bir sembolüdür."

- El Bab Ulu Cami

Türkiye Diyanet Vakfınca yayınlanan İslam Ansiklopedisinde "El-Camiu'l-Kebir"in büyük programlı bir Selçuklu (XII. yüzyıl) eseri olduğu ve Memlüklüler döneminde (744/1343) esaslı bir şekilde yenilendiği belirtiliyor.

Ulu Camii, Bab şehrinden gelen caddenin sonunda yer alıyor. Minarenin üstünde 533 tarihli bazı harfleri silinmiş bir nakış bulunuyor.

Osmanlılar döneminde de onarılan caminin giriş kapısında 1903 tarihli II. Abdülhamit Han'ın tuğrasıyla bir yazı bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışması ile cami, orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak yeniden ayağa kaldırıldı.

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El Bab Ulu Cami Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü

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