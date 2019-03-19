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Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib iline bağlı Eriha kasabasındaki fırında ürettiği 10 bin adet ekmeği, her gün Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarındaki yetim çocuklar ile gönüllü öğretmenlere dağıtıyor.Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde en önemli ihtiyaçlardan birinin ekmek olduğunu belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib iline bağlı Eriha kasabasındaki fırında ürettiği 10 bin adet ekmeği, her gün Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarındaki yetim çocuklar ile gönüllü öğretmenlere dağıtıyor.
Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde en önemli ihtiyaçlardan birinin ekmek olduğunu belirtti. Tosun, "Hatay, Kilis ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlarımızda her gün 500 bini aşkın ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmekler, Suriyeli ailelerin damak tadına uygun ve savaş ortamında 3 gün boyunca bozulmadan saklanacak şekilde hazırlanıyor. Bu çalışmamız kapsamında İdlib’e bağlı Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarında günlük olarak 10 bin adet ekmeği yetimler ile onlara ücretsiz olarak eğitim veren gönüllü öğretmenlere dağıtıyoruz" dedi.
İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde ekmek dağıtımı yapıyor.

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı

Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı
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