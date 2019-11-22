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Suriyeli çocuklara kıyafet ve oyuncak hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevli asker ve polislerin ailelerinin düzenlediği kampanyada toplanan kıyafet ve oyuncakların, 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen bölgede, Suriyeli çocuklara dağıtıldığı açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevli asker ve polislerin ailelerinin düzenlediği kampanyada toplanan kıyafet ve oyuncakların, 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen bölgede, Suriyeli çocuklara dağıtıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'da bulunan asker ve polis ailelerinin Suriyeli çocuklar için örnek davranışa imza attığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan'da konuşlu 10'uncu Komando Tugay Komutanlığımızın personel ve aileleri, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı personel ve aileleri ile Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personel ve aileleri ortak bir kampanya düzenleyerek Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı. Hazırlanan hediye paketleri Tall Adwaniyah, Tall Harap Sayar ve Ebuculudkuyusu Mevkii kırsalındaki meskun mahallerde dağıtıldı. Suriyeli çocuklar oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeleri sevinçle karşılarken, terör örgütü PKK/YPG’nin temizlendiği bölgede yüzler bir kez daha güldü" denildi.

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