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Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Suriye'de 5 yıl önce rejim güçleri tarafından atılan varil bombasının hayatını kararttığı Suriyeli 10 yaşındaki Luceyn Kefrentuni, savaşın bedeninde bıraktığı izlerden Türkiye'de kurtulacak.

Yaklaşık 4 ay önce Türkiye'ye gelen Kefrentuni ailesi, yardım kuruluşlarının desteğiyle Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'a ulaştı. Karaaltın ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından kontrolleri devam eden Luceyn Kefrentuni, artık yaşadıkları Reyhanlı'ya dönmeye hazırlanıyor.

Suriyeli Luceyn, eski güzelliğine kavuşmayı bekliyor

Kefrentuni'nin tedavisini gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın: "Temel hedefimiz, Luceyn'i topluma kazandırmak ve birey olarak kendini izole etmeyen, psikolojisinin sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacak bir görünüm elde etmesidir"
Henüz 5 yaşındayken rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan Kefrentuni, savaşta birçok yakınını da kaybetti. Yaklaşık 4 ay önce Türkiye'ye gelen Kefrentuni ailesi, yardım kuruluşlarının desteğiyle Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'a ulaştı.
Karaaltın ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından kontrolleri devam eden Luceyn Kefrentuni, artık yaşadıkları Reyhanlı'ya dönmeye hazırlanıyor.
"İlk seansın ardından ortalama 3-6 ay bekleyeceğiz"
Doç. Dr. Karaaltın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kefrentuni'nin bir dizi ameliyat geçireceğini ve bunun ilk aşamasının başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.
Karaaltın, Luceyn'in yanağında hasar oluştuğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Dolayısıyla bu deri yapısından kurtulmamız gerekiyor. Bu da tabii temel ilkeler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Doku nakilleri yapılacak. Onun yanı sıra yenileyici tıp dediğimiz yöntemleri kullandık. Bundan sonra yapacağımız işlem, sırtına balon yerleştirdik. Amacımız bu balonla oradaki dokuyu genişletip, yüzün bu alanını kaplayacak şekilde alan elde etmek.
İlk seansından sonra ortalama 3-6 ay arasında bekleyeceğiz. Tüm bunların ardından da kaşını yeniden yapılandıracağız. Göz kapağındaki problemleri gidereceğiz. En sonunda da oluşacak çerçeve iziyle mücadele edeceğiz. Tabii ki yüzde 100 olması mümkün değil ama düzelmesi için yüzde 70-80 katkı sağlamaya çalışacağız. Temel hedefimiz, Luceyn'i topluma kazandırmak ve birey olarak kendini izole etmeyen, psikolojisinin sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacak bir görünüm elde etmesidir."
Luceyn'in babası Mahmud Kefrentuni de kendilerine destek veren İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği (SEMA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na teşekkür ederek, "Tedavide ilk aşamayı geçtik. Ameliyat bizim için bir hayaldi ama şimdi onu gerçekleştirdik. O yüzden çok mutluyuz. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Luceyn Kefrentuni

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