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Suriyeliler evine dönüyor! Bugün İstanbul...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Yıllar önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşlardan 97’si yeniden memleketlerinin yolunu tuttu. Aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu grup Esenyurt’tan otobüslerle Suriye'ye uğurlandı. Son kafileyle birlikte Suriye’ye giden vatandaşların sayısının 3 bin 500 civarı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Önümüzdeki hafta 100 kişilik bir kafile daha göndereceğiz. Önümüzdeki aylarda ise 6 bin Suriyeliyi ülkelerine uğurlayacağız" dedi.

2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli vatandaş Türkiye’ye sığınmıştı. Bölgede gerçekleştirilen başarılı harekatların ardından birçok Suriyeli ülkelerinde terör gruplarından temizlenen bölgelere dönmeye başladı.

Suriyeliler evine döndü! Bugün İstanbul...

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Esenyurt’ta yaşayan 42’si çocuk 97 Suriyeli de ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkarıldı. Esenyurt Üniversitesi önünde toplanan Suriyeli vatandaşlar kendileri için hazırlanan üzerilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülteci bir çocuğu kucağına aldığı fotoğrafın bulunduğu iki otobüse bindi.
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Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi’nin karşıladığı Suriyeli vatandaşlar uğurlanırken Başkan Ali Murat Alatepe de çocuklara oyuncaklar hediye etti. Alatepe, Türkiye'nin misafirperverliğine dikkat çekerken dünyanın hiç bir noktasında savaşların, dramların yaşanmaması gerektiğini söyledi.Sonrasında ise otobüsler Suriye'ye ulaşmak üzere yola çıkarıldı.
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Suriyeli vatandaşları büyük bir misafirperverlikle ağırladıktan sonra bugünde memleketlerine uğurladıklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “15’inci kafileyi bugün gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde 100 kişilik bir kafile ve yıl sonuna kadar da 5 bin 500, 6 bin Suriyeliyi özgür vatanlarına ulaştırmış olacağız. Burada önemli bir huşu var; 2019 yılında bunun en az 6-7 katı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 bin kişilik Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü kafilede Halep bölgesine giden insanlar, Suriye’de partnerlerimiz bizim Kızılay ve AFAD, gönderdiğimiz misafirleri orada karşılıyorlar. Gidenler orada bir meydana Esenyurt Meydanı demişler, böyle de bir sempatileri var” dedi.
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Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu Suriyeli vatandaşları dünya ülkeleri kabul etmezken Türkiye’nin kucak açtığını ifade eden bir Suriyeli vatandaş, “2011’de gelmiştim sekiz sene oldu. Suriye iyi oldu, savaş kalmadı. Çok şükür bende çocuklarda İstanbul’da iyi yaşadım. Sekiz sene Şirinevler’de yaşadım. Tek başıma gelmiştim burada evlendim” dedi.
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Türkiye’de kendi ülkelerimizle gibi yaşadıklarını ifade ederek Türk milletine minnettar olduklarını söyleyen Suriyeli Emin Ramazan, “5 yıldır buradayım bugün de gidiyoruz. Allah Türkiye’den razı olsun, bize çok yardım yaptılar" dedi.
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Ramazan, "Bize sıkıntı göstermediler” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ÜÇ BUÇUK MİLYONUN HEPSİ Mİ? DÖNÜYOR DEDİKLERİ 45 KİŞİLİK BİR OTOBÜS SAYISIDIR. BU DA AYI GİBİ KILLI BİR HAYVANIN TOPLAM VÜCUDUNDAKİ BİR ADET KILI DEMEKTİR.HEPSİNİN GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEYECEĞİ KONUSUNDA HALK OYLAMASI YAPILMALIDIR.BU KARARA DA HERKES UYMALIDIR. SONUÇTA BİZİM HAKKIMIZI YİYORLAR.
darısı hepsinin başına
5 milyon var , sadece bir avuç gitmiş haber yapıyorsunuz yazıklar olsun !!!!
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