Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Salmonella nedir, belirtileri nelerdir? Salmonella tedavisi

Salmonella hastalığı geri döndü. İngiltere’de Kinder Sürpriz yumurtadan bulaştığı belirtilen salmonella hastalığı şimdiye kadar 60’tan fazla çocukta tespit edildi. Tehlike yaratan salgın nedeniyle İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero’nun bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
Koronavirüs salgını endişesi devam ederken ortaya çıkan salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir merak ediliyor. Salgının en önemli bulaş kaynağı gıdalar olarak biliniyor.
Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.
Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.
Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.
Salmonella enfeksiyonlarının kesin tanısı dışkı, kan, idrar ve enfeksiyon odağından alınan örneklerle test edilerek konulur.
Hastalığın tedavisi hasta kişinin semptomlarına bakılarak hekim tarafından belirlenen antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılır.
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