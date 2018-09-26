Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacı İbrahim Cin Ortaokulunda öğrencilerin okul önünde bulunan yoldan daha güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için 3 boyutlu yaya geçidi projesi hayata geçirildi. Çalışma ile yolu kullanan sürücülerin okul önünden daha dikkatli geçmesi ve yaya geçidini fark etmeleri amaçlanırken öğrencilerin de karşıya daha güvenle geçmeleri sağlandı. Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülere "yolda kasis var" görüntüsü vererek araçların yavaşlamasını sağlıyor.

3 / 6 "Okul yolu daha güvenli hale geldi"

Okulda İngilizce öğretmenliği yapan Hülya Teksöz, 3 boyutlu yaya geçidi öncesi öğrencilerin karşıdan karşıya geçmelerinde sıkıntılar yaşadıklarını ancak yaya yolunun yapılmasıyla yolun daha güvenli hale geldiğini belirterek, "Daha önceden okulumuzun önünde geniş bir yolumuz vardı ama böylesine 3 boyutlu yapılan bir çalışma olmadığı için öğrencilerimiz okuldan çıktıklarında trafikle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Kendimizce önlemler alabiliyorduk ama şuan bu 3 boyutlu yolun yapılmasından sonra öğrencilerimizin çıkışı daha iyi oldu. Gelen araçlar en azından dur yazılarını görüp, park edip öğrencilerimizin geçişine izin veriyorlar. Ayrıca araçlarımız için bir otopark yapıldı, bu da daha iyi oldu. Öğrenciler için otobüs durağı yapıldı, bunlar için ayrıca belediyemize, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güvenliğimiz için şoförlerimiz için velilerimiz için daha iyi bir ortam sağlandı" dedi.