Survivor 2023 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor'ın hangi günler yayınlandığı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlana Survivor'da bu sene de kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmada ünlü isimler, fenomenler ve gönüllüler yarışıyor. Survivor'ın ilk bölümü pazar akşamı yayınlandı. TV 8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati de belli oldu.
Survivor 2023 pazartes, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü yayın akışında yer alıyor. Survivor 2023 yeni bölümü bu akşam saat 23:15’de ekrana gelecek. Cuma akşamı TV 8 yayın akışında Survivor yer almazken, cumartesi ve pazar ise saat 20:00’da yeni bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
12:45 Survivor 2023
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
23:15 Survivor 2023
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz