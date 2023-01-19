Survivor 2023 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor'ın hangi günler yayınlandığı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlana Survivor'da bu sene de kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmada ünlü isimler, fenomenler ve gönüllüler yarışıyor. Survivor'ın ilk bölümü pazar akşamı yayınlandı. TV 8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati de belli oldu.

SURVİVOR 2023 HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2023 pazartes, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü yayın akışında yer alıyor. Survivor 2023 yeni bölümü bu akşam saat 23:15’de ekrana gelecek. Cuma akşamı TV 8 yayın akışında Survivor yer almazken, cumartesi ve pazar ise saat 20:00’da yeni bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.



TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

12:45 Survivor 2023

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

23:15 Survivor 2023

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

