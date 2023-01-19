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Survivor 2023 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

19.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yeni bölümleri yoğun ilgi görüyor. TV 8’in sevilen yarışma programı Survivor’ın yeni sezonu 15 Ocak’ta başladı. Yarışmada ilk elenen isim Ümit Erdim oldu. Dün akşam yeni bölümün yayınlanmasının ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Survivor 2023 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor 2023 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor'ın hangi günler yayınlandığı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlana Survivor'da bu sene de kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmada ünlü isimler, fenomenler ve gönüllüler yarışıyor. Survivor'ın ilk bölümü pazar akşamı yayınlandı. TV 8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati de belli oldu.

SURVİVOR 2023 HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2023 pazartes, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü yayın akışında yer alıyor. Survivor 2023 yeni bölümü bu akşam saat 23:15’de ekrana gelecek. Cuma akşamı TV 8 yayın akışında Survivor yer almazken, cumartesi ve pazar ise saat 20:00’da yeni bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.
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TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
12:45 Survivor 2023
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
23:15 Survivor 2023
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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