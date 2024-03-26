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Survivor All Star ödülünde büyük kaza! Yunus Emre jet ski'nin kontrolünü kaybetti! Nagihan Karadere ölümden döndü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 07:48
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmanın son bölümüne yaşanan talihsiz kaza damga vurdu. Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi.

Survivor All Star ödülünde büyük kaza! Yunus Emre jet ski'nin kontrolünü kaybetti! Nagihan Karadere ölümden döndü

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım, ödülünün tadını çıkartırken korkunç bir olay gerçekleşti.

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise tüm ekibi korkutan bir olay yaşandı.

ödül 1

KORKUTAN KAZA

Jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü

ödül 2

Nagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sağ salim çıktıktan sonra adeta öfke kustu. "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.

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KORKU DOLU ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.

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Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.

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