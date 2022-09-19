Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Aşkım Burçe Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bu yaz bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Burçe, bu defa mini şortlu ve sütyenli pozuyla gündeme geldi.
Sporcu Aşkım Burçe sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye başladı.
Aşkım Burçe son olarak, mini şortlu ve sütyenli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Bu yaz bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi.
Cimnastik sporuyla uğraşan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...
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