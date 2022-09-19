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Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

19.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Aşkım Burçe Survivor 2020 ve Survivor All Star 2022 sezonlarında yer aldı. Survivor programı ile dikkat çeken Aşkım Burçe, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulur oldu.

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Aşkım Burçe Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bu yaz bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Burçe, bu defa mini şortlu ve sütyenli pozuyla gündeme geldi.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIM YAPTI

Sporcu Aşkım Burçe sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye başladı.

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Aşkım Burçe son olarak, mini şortlu ve sütyenli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Bu yaz bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi.

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Cimnastik sporuyla uğraşan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

Survivor Aşkım Burçe süper mini şortlu paylaşım yaptı!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Aşkım Burçe
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