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Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 23:05 | Son Güncelleme

Surivvor 2020'nin 11. yeni bölümünde yarışmaya Aşkım Burçe Tunay da katıldı. Survivor'a yedeklerden giren Aşkım Burçe Tunay yarışmaya iddialı bir başlangıç yaptı. Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın biyografisi ve hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın hayat hikayesi.

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020'de diskalifiye olan Fatma ve Erman'ın ardından yarışmaya yeni katılan isimler belli oldu. Survivor ünlüler kadrosuna katılan Aşkım Burçe Tunay ödül oyunu öncesinde yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2020'ya katılan Aşkım Burçe Tunay trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile dikkat çekiyor. İşte, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusunun yanıtını merak edenler için Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı.

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AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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