Başkanlığı dönemindeki o satışları Melih Gökçek kendisi açıkladı: Ben bunu çok yaptım!

Sosyal medyada sık sık aktif olup zaman zaman gündeme gelen Melih Gökçek'in dün akşam A Haber canlı yayınındaki ifadeleri sosyal medyada ses getirdi.

"BEN BUNU ÇOK YAPTIM"

Sık sık hedef aldığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenen Melih Gökçek şu açıklamasıyla geniş yankı uyandırdı:

“Mansur Yavaş, kendi döneminde tek bir arazi üretmedi. Üretirsin, ben çok ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Arsayı alırsınız, aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri 30 liraysa olur 1500 lira. Ve ondan sonra o arsayı satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım."

YAVAŞ'A ANKAPARK TEPKİSİ

Gökçek ayrıca Mansur Yavaş'a Ankapark tartışmaları üzerinden de şöyle yüklendi:

"Mansur Yavaş, 801 milyon dolara Ankapark'ı yaptığımı söylüyor, 801 değilde 450'ye yaptık da doğru kabul edelim 801'i. Benim zamanımda 801 milyon Tl oraya yatırdım, asfaltı da, alt geçidi, üst geçidi de yaptım her şeyi yaptım. Sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Sen şimdi 801 milyon dolar verecek misin Ankapark'a ? Hayır. E hadi yap."

BÜLENT ARINÇ'IN "ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATTI" ÇIKIŞI

Öte yandan 2015'te dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da, görevden alınmasını isteyen Melih Gökçek için "Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir” ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





