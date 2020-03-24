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Survivor'da Acun Ilıcalı koronavirüs salgınını duyurdu! Survivor yarışmacıları büyük şok yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 00:54 | Son Güncelleme

Dominik'te çekimleri yapılan Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' yaparak yarışmacılara koronavirüs salgınını ilk defa duyurdu. İki aydır dünyadan habersiz olan yarışmacılar, koronavirüs salgınının Türkiye ve tüm dünyayı etkilediğini öğrenince büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Yarışmacılar ilk defa duydukları koronavirüs hakkında Ilıcalı'ya sorular sordular.

Survivor'da Acun Ilıcalı koronavirüs salgınını duyurdu! Survivor yarışmacıları büyük şok yaşadı!

Tüm dünya ve Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını Survivor yarışmasının da gündemine girdi. Çekimlerin yapıldığı Dominik'te 2 aydır tüm gelişmelerden habersiz olan Survivor yarışmacıları, Acun Ilıcalı'nın koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla büyük şok yaşadı.

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Salgın hakkında bilgi veren Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarından hiç kimsede hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıld ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında.

Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Bankalar, marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu"

"DOMİNİK'TE İZOLE BİR ORTAMDAYIZ, GİRİŞ ÇIKIŞ YOK"

Survivor'ın çekildiği Dominik'teki bölgede de aldıkları tedbirleri anlatan Ilıcalı, "Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka
yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok,
güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi. Ilıcalı ailelerden talep gelmesi durumunda ise yarışmacılar ve ailelerinin iletişim kurabileceğini de söyledi.

SURVIVOR'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ

Ülkemizde her gece sağlık çalışanlarına destek olmak için yapılan alkışlı desteğe yarışmacılar da Dominik'ten katıldı. Survivor 2020 yarışmacıları, bu zor günlerde ülkemizde durmaksızın çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi alkışladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, koronavirüs, Acun Ilıcalı, dominik,

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