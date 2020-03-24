Survivor'da Acun Ilıcalı koronavirüs salgınını duyurdu! Survivor yarışmacıları büyük şok yaşadı!

Tüm dünya ve Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını Survivor yarışmasının da gündemine girdi. Çekimlerin yapıldığı Dominik'te 2 aydır tüm gelişmelerden habersiz olan Survivor yarışmacıları, Acun Ilıcalı'nın koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla büyük şok yaşadı.

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Salgın hakkında bilgi veren Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarından hiç kimsede hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıld ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında.