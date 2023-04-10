Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu

Survivor'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Son bölümün ardından yayınlanan Survivor 2023'ün yeni bölüm fragmanı geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı büyük kızgınlıkla bir yarışmacıya dönerek hemen konseyi terk etmesini söyledi. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısına tepkisi gündem oldu.

"SURVIVOR'DA NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY" DEYİP YOL GÖSTERDİ

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" diyen Acun Ilıcalı "Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN ÖZ ELEŞTİRİ!

Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu:

"KENDİME DERS VERMEYİ KAÇIRMIŞIM"

"Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok.

YARIŞMACILARLA VEDALAŞMASINA BİLE İZİN VERMEDİ

Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.

