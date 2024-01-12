Survivor'daki polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Acun Ilıcalı geri geldi! Flaş karar

Acun Ilıcalı'nın hem yapımcısı hem de sunucusu olduğu Survivor yarışması, Dominik Cumhuriyeti'ndeki adalarda çekiliyor. Yeni sezona hızlı başlayan Survivor'da şoke eden bir baskın olayı yaşandı.

Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.

FLAŞ SURVIVOR KARARI

Survivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi.

Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı 'Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var' ifadelerini kullandı.





