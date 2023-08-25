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Survivor'ın sevilen isminden bomba açıklama! "All Star için teklif geldi"

25.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın sevilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu daha önce yarıştığı sezonlarda performansı ile dikkat çekmişti. Güzelliği ile de beğeni toplayan Kalaycıoğlu yeniden Survivor’a katılabileceğini açıkladı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. All Star sezonunun yapılmasının beklenildiği yarışmada hangi isimlerin yarışacağı merak konusu haline geldi.

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Survivor’da iki sezon yarışan Aleyna Kalaycıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Snob Magazin’in haberine göre ünlü isim "Survivor All Star için yapılan bir teklif var mı?" sorusuna, "All Star için teklif aldım değerlendiriyorum, Acun Ilıcalı’nın yaptığı her teklif altın değerinde" yanıtını verdi.

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1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen ve daha sonra yaşamına İstanbul'da devam eden Aleyna Kalaycıoğlu ilk olarak 2021 yılında Survivor'da yarışmıştı.

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Düzgün fiziği ve performansı ile dikkat çeken yarışmacı büyük beğeni toplamıştı.

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Sesi ile de ilgi odağı olan Kalaycıoğlu daha sonra kariyerine şarkıcı olarak devam etti.

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survivor Aleyna Kalaycıoğlu magazin

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