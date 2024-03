Survivor Sahra, Poyraz'ın hırsızlık olayıyla ilgili tüm takımı ilgilendiren bomba iddialarda bulundu! İsim vererek ifşa etti

Bu yıl Survivor All Star'da tüm yarışmacılar arasında kavga ve kaos hiç bitmedi. Nerdeyse kavgaya karışmayan yarışmacı kalmadı.

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı.

Poyraz'ın yaptığı hırsızlıkla ilgili yarışmadan kısa bir süre önce ayrılan Sahra Işık önemli iddialarda bulundu.

"GİZLİ YİYORLARDI"

Instagram hesabından önce yapıp sonra sildiği paylaşımda Yasin'in olayın içinde olduğunu, ikisinin her zaman hırsızlık yaptıklarını ve kadın yarışmacılardan gizli yediklerini iddia etti.

Işık, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yasin yüzde 1000 bu işin içinde! Ama yalan söylüyor. İkisi her zaman maalesef hırsızlık yapıyorlardı, her zaman ki gibi. Furkan ve Hakan asla bu işin içinde değil onu söyleyebilirim. Her zaman kadınlardan gizli yiyorlardı."

Sahra'nın bu paylaşımı neden sildiği ise henüz bilinmiyor.