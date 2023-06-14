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SURVİVOR ŞAMPİYONU 2023: Survivor şampiyonu kim oldu? Nefise Karatay mı Özgür Çevik mi? Ödülün sahibi belli oldu

14.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İstanbul'daki büyük finalle sona eren dünyanın en zor yarışmasında ipi göğüsleyen yarışmacı belli oldu. Birçok kişi arama motorlarında SMS oylamasının sonucuna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? Nefise KaratayÖzgür Çevik mi? İşte Survivor 2023'ün şampiyonu....

SURVİVOR ŞAMPİYONU 2023: Survivor şampiyonu kim oldu? Nefise Karatay mı Özgür Çevik mi? Ödülün sahibi belli oldu

Survivor şampiyonu belli oldu. Dominik'te başlayan yarışma İstanbul'da sona erdi. sms oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist olmuştu. Survivor şampiyonu internette araştırılıyor. İşte Survivor 2023'ün şampiyonu....

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SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2023'ün şampiyonu dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise oldu.

Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Heyecanını gizlemekte oldukça zorlanan Nefise, şampiyon olduğunun açıklanmasıyla sevinç çığlıkları attı.

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yarı finalistler

SURVIVOR ŞAMPİYONU NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

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SURVIVOR NEFİSE'NİN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatayü Survivor 2023'te yarışan isimler arasında yer aldı ve şampiyon oldu.

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