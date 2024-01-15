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Survivor Seda'nın polis baskınına sebep olan notu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler

15.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024’ün yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Konseyde ikinci eleme adayı belirlendi. Öte yandan Seda’nın polis baskınına neden olan mesajı da ortaya çıktı. O detay dikkat çekti.

Survivor Seda'nın polis baskınına sebep olan notu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler

'Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü TV8'de yayınlandı. Survivor ekibine geçtiğimiz günlerde polis operasyonu yapılmıştı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı yeni bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, Seda'nın babasına attığı mesajları da anlattı.

Acun Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun" diye cevap verdi.

Acun Ilıcalı da dayanamayarak 'Müsaade et o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediğini de izleyiciyle paylaşıldı.

SOS YAZMIŞ

Seda'nın Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı notta Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı'nın paylaştığı notun altında yazan bir detay dikkat çekti.

survivor not

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Seda, 'Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Konseyde adı çıkan Seda Aktuğlu ikinci eleme adayı oldu. Seda ve Kardeniz düelloya çıkacak.

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