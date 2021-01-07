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Süslü şeylere ihtiyaç yok! Akneyi, koyu lekeleri ve kırışıklıkları gideren mucize maske evde bulunan malzemelerle yapılıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 07:22 | Son Güncelleme:
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Süslü şeylere ihtiyaç yok! Akneyi, koyu lekeleri ve kırışıklıkları gideren mucize maske evde bulunan malzemelerle yapılıyor

Aspirin maskesi, en popüler ev yapımı maskelerden biri. Hemen hemen her yerde aspirin bulmak mümkün olduğu için, birçok kadın bu harika maddeyi seçiyor. Süslü, kimyasal maskeler olmadan da ışıltılı cilde ulaşmak mümkün.

Aspirin cildinizi beyazlatmak için bile kullanılabilir. Bu maskeleri düzenli kullandığınızda farkı görmeye başlayacaksınız.

ASPİRİN MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Farklı aspirin maskelerinin farklı cilt faydaları var. Maskenizi diğer malzemelerle desteklediğinizde maskenizin farklı güçleri olacak. Genelde akne için aspirin kullanılır. Bu harika bileşen sivilceyi yok etme eğiliminde. Sivilcelerinize direkt olarak su ve aspirin karışımı uygulayabilirsiniz.

Diğer bir faydası da aspirinin daha genç görünmenize yardımcı olabilmesi. Kırışıklıkları azaltacak ve cildiniz daha pürüzsüz görünecek. Cildiniz pürüzsüzleştikçe çok daha genç görüneceksiniz. Ayrıca bu maske ten renginizi bile değiştirebilir. Bu, cildinizin daha beyaz ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olacak.

Bu içerikle ilgili iyi bir şey daha var. Bacaklarınızda aspirin maskesi kullanabilirsiniz. Evet, bacaklarınızda. Bu maske bacaklarınızın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olacak. Ve bunu yapmak için fazladan malzemeye ihtiyacınız yok.

AKNE İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

4 veya 5 aspirin
1 veya 2 yemek kaşığı ılık su
1 yemek kaşığı bal veya yoğurt (ikisinden birini kullanabilirsiniz)

Hazırlık

Öncelikle, aspirin tabletlerini ezmeniz gerekiyor. Bundan sonra aspirini ılık suyla karıştırın. Bal ve yoğurt kullanmak istiyorsanız, aspirin karışımına malzemelerden birini ekleyin. İstenilen kıvamı elde edene kadar tüm malzemeleri birleştirin. Nemlendirici bir maske istiyorsanız bal veya yoğurt kullanmak daha iyidir. Bu karışımı yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün. Maskeyi eşit şekilde uygulamaya çalışın. 10-15 dakika bekleyin. Maske kuruduktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cildinize uygun nemlendirici uygulayın.

KIRIŞIKLAR İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

3 aspirin
3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlık

Aspirini süzün ve taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın. Bu karışımı ince bir tabaka halinde cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü soğuk suyla temizleyin.

BACAKLAR İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

5 veya 6 aspirin
Su

Hazırlık

Tek yapmanız gereken, aspirinleri ezmek ve suyla karıştırmak. Bu macunu bacaklarınıza uygulayın. 10 veya 15 dakika bekleyin. Bacaklarınızı ılık suyla durulayın. Daha pürüzsüz bacaklara sahip olmak istiyorsanız bu karışımı haftada 2 veya 3 kez uygulayın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda farkı görmeye başlayacaksınız.

KİL VE ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

2 aspirin
2 yemek kaşığı beyaz kil
1 yemek kaşığı yulaf unu
2 yemek kaşığı mango suyu

Hazırlık

Aspirinleri ezin. Bir bardağa aspirinler, beyaz kil, mango suyu ve yulaf unu ekleyin. Tüm malzemeleri macun kıvamında bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

ASPİRİNLİ YÜZ MASKESİNİN TEHLİKELERİ VAR MI?

Genel olarak hayır. Ancak cildiniz hassas ise, doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Ancak aspirin maskenizde limon suyu veya herhangi bir uçucu yağ kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.
İlk önce limon suyuyla başlayalım. Cildinize limon suyu sürmeyi planlıyorsanız, bunu gece yapın. Birkaç saat güneş ışığından kaçınmanız gerekir. Limon suyu güneş ışığı ile etkileşime girebilir. Ve bu cilt lekelerine neden olur. İkinci şey uçucu yağlarla ilgili. Bazı insanların cildi hassas olabilir. Bu, uçucu yağlara alerjisi olabileceği anlamına gelir. İstenmeyen reaksiyonlardan kaçınmak için tarifinizde kullanacağınız uçucu yağı test etmeniz gerekir. Bu uçucu yağı kolunuzda veya elinizde deneyin. Kızarıklık veya şişlik yoksa maskeyi uygulayabilirsiniz.

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