Süslü şeylere ihtiyaç yok! Akneyi, koyu lekeleri ve kırışıklıkları gideren mucize maske evde bulunan malzemelerle yapılıyor

Aspirin cildinizi beyazlatmak için bile kullanılabilir. Bu maskeleri düzenli kullandığınızda farkı görmeye başlayacaksınız.

ASPİRİN MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Farklı aspirin maskelerinin farklı cilt faydaları var. Maskenizi diğer malzemelerle desteklediğinizde maskenizin farklı güçleri olacak. Genelde akne için aspirin kullanılır. Bu harika bileşen sivilceyi yok etme eğiliminde. Sivilcelerinize direkt olarak su ve aspirin karışımı uygulayabilirsiniz.

Diğer bir faydası da aspirinin daha genç görünmenize yardımcı olabilmesi. Kırışıklıkları azaltacak ve cildiniz daha pürüzsüz görünecek. Cildiniz pürüzsüzleştikçe çok daha genç görüneceksiniz. Ayrıca bu maske ten renginizi bile değiştirebilir. Bu, cildinizin daha beyaz ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olacak.

Bu içerikle ilgili iyi bir şey daha var. Bacaklarınızda aspirin maskesi kullanabilirsiniz. Evet, bacaklarınızda. Bu maske bacaklarınızın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olacak. Ve bunu yapmak için fazladan malzemeye ihtiyacınız yok.

AKNE İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler

4 veya 5 aspirin

1 veya 2 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı bal veya yoğurt (ikisinden birini kullanabilirsiniz)