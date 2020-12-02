Süt kaymağı mucizesi! Yüzünüzdeki değişim dakikalar sonra ortada

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan süt kaymağının faydalı bir besin olduğu herkes tarafından biliniyor. Peki, çok sevilen bu besinin cilde de oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Süt kaymağını cildi nemlendirme, ölü derileri temizleme gibi pek çok amaçla kullanabiliriz. Nasıl mı? Detaylar yazımızda...

SÜT KAYMAĞI MUCİZESİ

Cilt problemi denilince akla ilk gelen, cilt kuruluğudur. Kuru cilt hassas olduğu gibi kaşınma ve döküntüye de yol açar. Çoğu zaman pahalı nemlendiricilere ve maskelere yönelsek de istediğimiz sonucu alamıyoruz. Peki, cildinizi nemlendirmek için süt kaymağı kullanmak hiç aklınıza geldi mi? Süt kaymağı ile maske yaparak kuru ve hassas ciltleri nemlendirmek mümkün! Düzenli kullanıldığı zaman cildin nemlendiğini ve daha esnek bir yapıya ulaştığını fark edeceksiniz.

SÜT KAYMAĞIYLA YAPILABİLECEK CİLT MASKELERİ

Cilt için oldukça faydalı olan süt kaymağının en fazla tercih edilen kullanımı, maske halinde kullanımıdır. Ancak maske yapmadan önce ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve mutlaka cilt tipinin ne olduğu öğrenilmelidir. Her maske her cilde uygun olmayabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun bir maske seçilmelidir. Süt kaymağı maskeleri cilt nemlendirme, ışıltı katma, temizleme gibi pek çok amaçla kullanılabilir.