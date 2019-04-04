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Sütyen takmanın doğru yolu hangisi? Kadınlar sosyal medyada şimdi bunu tartışıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.04.2019 08:48 | Son Güncelleme

Sütyen takmanın tek bir yolu olduğunu düşünüyorsanız, şaşırmaya hazırlanın. Twitter kullanıcısı birçok kadın şu sıralar 'sütyen nasıl giyilir?' sorusuna cevap arıyor.

Sütyen takmanın doğru yolu hangisi? Kadınlar sosyal medyada şimdi bunu tartışıyor

Her şey, soyadını paylaşmak istemeyen Amerikan Twitter kullanıcısı Maddie B'nin takipçilerine iç çamaşırlarını giymek için ne tür bir teknik kullandığını sorduğunda başladı.

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''Hey millet, sütyeninizi nasıl giyiyorsunuz? Kopçayı önde bağlayıp arkaya mı çeviriyorsunuz ya da arkada mı sabitliyorsunuz?'' sorusuna bir de görsel ekleyerek sütyen giyme tekniğini gösteren Maddie'ye binlerce kadından yanıt geldi.

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Birçok kadın kırmızı renk ile gösterilen alandaki teknikte ustalaştığını söylerken, bazıları sütyeni önden bağladığını arkadan bağlamak için yetenekli olmadıklarını ifade etti.

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Sütyeni arkadan bağlayan kadınlar, önden bağlayan kadınları 'zayıf' olarak tanımladı. Bir kadın ise ''bazen mavi oluyorum diğer günler kırmızıyım. Çoğu zaman spor sütyeni giyiyorum. Bazen ise sütyen giymiyorum'' dedi.

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Maddie, sorusunun bu kadar etkileşim oluşturacağı tahmin etmediğini belirterek, şaşkınlığını şöyle anlattı: ''Önce yakın çevremdeki arkadaşlarıma sordum. Ve hepsinin bir tekniği vardı. Bunu Twitter'a taşımaya karar verdim. Ve tahmin etmediğim bir geri dönüş aldım. Her biri sütyenleri nasıl giyeceklerine dair farklı yollar söylüyordu. Komik ve tuhaf gelebilir ama biz kadınlar bu tür sorunlar yaşıyoruz. Ve yalnız olmadığımı da gördüm.''

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