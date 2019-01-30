Sütyenin tarihini yerle bir eden keşif! 500 yıllık sütyen moda tarihi değiştirdi

Modern sütyenin mucidi olarak bilinen Mary Phelps Jacob, kadın giyim tarihinde büyük bir isim. Mary keşfiyle birlikte 1914 yılında patent aldı almasına ama yeni yapılan araştırmalar sütyenin daha önceden keşfedildiğini ortaya koydu.

SÜTYEN TARİHİ 500 YILDAN DA UZUN

Avusturya'da bir şatonun mahzeninde yapılan araştırmalar sonucunda 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait sütyen keşfedildi. Böylece bir yüzyıl olduğuna inanılan sütyenin tarihi de değişmiş oldu.

500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu ve oldukça 'seksi' olduğu görülüyor. İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci’nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.

Jacob’un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği ise korselerdi.

Bu sütyenin bulunması, bir yüzyıl öncesine ait olduğuna inanılan sütyenin keşfiyle ilgili tarih inancını da değiştirecek.

Keşfin yapıldığı Langberg Kalesi

İç çamaşırları, 1966 yılının kült filmi Bir Milyon Yıl Önce'nin başrolünde Raquel Welch'in giydiği çamaşırları anımsattı.



