Suudi alim Selman el-Avde duruşması öne alınarak Riyad'a gönderildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin duruşmasının öne alınarak başkent Riyad'daki bir hapishaneye nakledildiği açıklandı.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hapishane idaresinin kendilerini arayarak, babasının duruşmasının öne alınarak Riyad'a gönderildiği bilgisini ilettiklerini aktardı.

Tutuklu alimin oğlu Abdullah, "Duruşmanın bir aydan daha uzun bir zaman sonra gerçekleştirileceği tahmin ediliyordu. Babam ve ailemiz için sevindirici günlerin yakın olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabında yapılan açıklamada Hatip Avad el-Karni'nin de yargılanmak üzere Riyad'a gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler genelikle, duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.