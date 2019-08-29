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Suudi Arabistan, Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 00:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den naklettiği habere göre, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA düşürüldü. İHA'nın nerede düşürüldüğüne dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Maliki, koalisyon güçlerinin, sivillerin korunması için söz konusu İHA'larla mücadelede gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA Suudi Arabistan

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