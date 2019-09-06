Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, Yemen'in geçici başkenti Aden'de güç kullanarak emrivaki oluşturma çabalarını kesinlikle kabul etmeyeceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'dan yayımlanan açıklamada, Yemen'in güney vilayetlerindeki gelişmelerin yakından takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de güç kullanarak yapılmak istenen emrivakiyi kabul etmeyeceği belirtildi.

"Suudi Arabistan'ın olayların yöneldiği gidişat ve son tırmanış ile gelişmelerin yükselişini durdurmak ve diyalog yönünde ilerlenmesi şeklindeki çağrılara icabet edilmemesine ilişkin reddini ifade etmektedir." denilen açıklamada, askeri ve sivil devletin kurumları ve merkezlerinin yanı sıra askeri kampların meşru hükümete iade edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, çekişen taraflar ile hükümet arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde derhal diyalog kurulmasının önemine işaret edilerek, İran tarafından desteklenen terörist Husi milislerden başka kimsenin yararına olmayacak yan çatışmaların oluşması ya da askeri tırmanışın kesinlikle kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.