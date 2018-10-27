MANAMA (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışanların, ülkesinde yargılanacağını söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da Ortadoğu konulu forumda konuşan Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruları cevapladı.

Cubeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı histeriye dönüştü. Soruşturmanın yürütülmesiyle gerçekler ortaya çıkacaktır. Suudi Arabistanlı kanun uygulayıcılar, Türkiye'deki mevkidaşlarıyla çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında adı geçen 18 kişinin Türkiye'ye teslim edilmesi teklifi hakkında Cubeyr, "Kaşıkçı davasına adı karışanlar Suudi Arabistan’da yargılanacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında ise "Türkiye dost bir ülkedir ve aramızda iyi yatırım ve ticari ilişkiler bulunuyor." diye konuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, dün Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti.