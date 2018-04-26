Suyu soğuk mu yoksa ılık mı içiyorsunuz?

Bakın soğuk su ve ılık su vücudunuza neler yapıyor?

Soğuk su mu? Ilık su mu? İşte tercihlerinizi değiştirecek nedenler

1 / 14 Neden soğuk su içmemeliyiz? Soğuk suyu özellikle sıcak bir yaz gününde içmek kendimizi iyi hissettiriyor ama soğuk su içildiği zaman birçok yan etkiyle karşılaşmamız oldukça yüksek. Soğuk su, soğuk havaya göre daha tehlikeli olabilir. Çünkü burada vücutla direkt temas ve vücut ısısının aniden değişmesi söz konusudur. Çünkü soğuk havada kaybedilen ısı ile soğuk suyla temas halinde kaybedilen ısı arasında ciddi bir fark vardır. Soğuk su ile temas, herkes için aynı derecede riskli olabilir. Çünkü soğuk su, kalp spazmına zemin hazırlar. Yani kalp damarları soğuğun etkisi ile ciddi oranda büzülerek kan akımı bozulur. Kişinin damar sertliği problemi olmasa bile daralmaya meyilli damarlar varsa bunlar bir takım tetikleyici faktörler sonucu kalp krizine kadar gidebilmektedir.

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3 / 14 Sindirimini bozabilir Soğuk su tüketirken, sindirim sistemi görevini yapamaz ve mide rahatsızlıklarına, karın ağrısına, kabızlığa yol açabilir.

4 / 14 Enerjinizi düşürür Soğuk su içildiğinde vücut kendini ısıtmak için ekstra enerji harcar. Bu da enerji kaybına yol açar. Kendinizi yorgun hissetmek istemiyorsanız buzlu su içmeyin.

5 / 14 Kalp atış hızınızı yavaşlatır Soğuk su içmek kalp atış hızınızın düşmesine neden olabilir. Vücudun otonom sinir sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan vagus sinirini uyarır. Suyun düşük sıcaklığı kalp atış hızını düşürmek için vagus siniri için bir uyarıcı görevi görür.

6 / 14 Mukus oluşturur Soğuk su içmek vücudunuzdaki mukusun artmasına neden olur. Bağışıklık sisteminiz kötüleşir ve rahatsız edici bir rahatsızlığa neden olabilir.

7 / 14 Ilık su vücudumuza neler yapar? Normalde, bu şekilde kahve ya da çay içmeyi tercih ediyoruz ama aslında ılık su içmenin birçok faydası var.

8 / 14 Detoks etkisi yapar ve hastalıklardan korur Özellikle sabahları ılık su içmek vücudunuzdaki birçok hastalığa katkıda bulunabilecek toksinleri temizlemenize yardımcı olacaktır. Daha güçlü bir etki için, ılık suya bir dilim limon ekleyin: C vitamini hücreleri canlandırırken, ılık su vücudunuzu canlandıracaktır.

9 / 14 Ağrıyı geçirir Sıcak suyun menstürasyon ve baş ağrılarının neden olduğu ağrıyı hafifletdiği kanıtlanmıştır. Kan dolaşımını arttırır ve kan akışını iyileştirir.

10 / 14 Stres seviyesini düşürür Stresli olduğunuzda bir bardak ılık su içmeyi deneyin. Kortizol stres hormonlarından biridir ve susuz kalındığında seviye yükselir. Ilık su içmek merkezi sinir sisteminin işlevini daha düzgün çalıştıracaktır.

11 / 14 Kilo vermenize yardımcı olur Su içmek kilo vermenize yardımcı olabilir, ancak ılık su içmek metabolizmanızı daha aktif hale getirir. Sıcak su vücut sıcaklığını artırır ve vücudunuz sıcaklık farkını telafi etmeye çalışırken, kalori yakmaya başlar.

12 / 14 Kan dolaşımını artırır Soğuk su kalp damarlarını soğuğun etkisi ile ciddi oranda büzer ve kan akımını bozar. Sıcak su, kanın serbestçe akmasına yardımcı olur.

13 / 14 Sindirime yardımcı olur Dehidrasyon (Sıvı kaybı), kabızlığın en yaygın nedenlerinden biridir, bu nedenle, su bağırsakları uyarır. Sıcak suyun bağırsakları daha aktif hale getirir.