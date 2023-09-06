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Suyun çekilmesiyle ortaya çıktı! 153 yıllık... En son 3 yıl önce görülmüştü

06.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun birkaç metre çekilmesi ile en son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar, yeniden ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan büyükannesinin mezarına gelip, dua eden 68 yaşındaki Yunus Tekduran, "Su altında kalan mezarlık, 3 yıl sonra tekrar ortaya çıktı" diye konuştu.

Suyun çekilmesiyle ortaya çıktı! 153 yıllık... En son 3 yıl önce görülmüştü

Seyhan Nehri'ne inşa edilen Seyhan Barajı 67 yıl önce su tutmaya başlayınca Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı, su altında kaldı.

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GÖLÜN SUYU ÇEKİLDİ, MEZARLIK TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hem DSİ'ye ait kanallara su verilmesi hem de taşkın riskine karşı kapaklardaki suyun tutulması nedeniyle göldeki su, birkaç metre çekildi.

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En son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar, tekrar ortaya çıktı.

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Gün yüzüne çıkan büyükannesinin mezarına gelip, dua eden Yunus Tekduran (68), kent merkezine uzak olduğu için eskiden kırsal olan mahallenin şimdi manzarası nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

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"3 YIL SONRA TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"

Tekduran, "Su altında kalan mezarlık, 3 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Ancak bu bölge piknikçilerin cazibe merkezi oldu. Buraya gelenlerden mezarlık nedeniyle hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

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(DHA)

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Seyhan Nehri‎ Adana seyhan barajı

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