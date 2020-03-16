SwiftKey Klavye yeni dil seçeneklerine kavuştu

Bugün ise Microsoft yeni dil seçenekleri ile uygulamasını güncellediğini açıkladı. Güncelleme ile birlikte Araona dili, Cavineña dili, Chácobo dili, Chamacoco dili, Chipaya dili, Chiquitano dili, Doğu Bolivya Guaraní dili, Ese Ejja dili, Guarayu dili, Ignaciano dili, Maka dili, Sirionó dili, Tacana dili, Trinitario dili, Tsimané dili ve Yuracare dil seçenekleri uygulamaya ekleniyor.

Güncelleme ile ayrıca Japonca yazma performansı ve tahmin kalitesi için çeşitli iyileştirmeler yapılıyor. Hem iOS hem de Android platformlarında yer alan uygulama Play Store’da 500.000.000 yükleme sayısını çoktan geride bırakmış durumda. Android 5.0 ve üzeri sistemlerde çalışan uygulamanın oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

SWİFTKEY NASIL İNDİRİLİR?

Eğer telefonunuzda ön yüklü olarak gelen Google Klavye’den sıkıldıysanız uygulamayı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. Google, Facebook veya Microsoft hesabınız ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra yazma tercihlerinizi ve sözlüğe eklediğiniz kelimeleri bulut sisteminde saklayabilirsiniz.

Google Play Store tüm Android sürümlerinde karalara büründü

