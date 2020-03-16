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SwiftKey Klavye yeni dil seçeneklerine kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Microsoft’un bünyesine geçen SwiftKey Klavye uygulaması sunduğu özellikler ile ön plana çıkmayı başarmıştı. Yazmada büyük kolaylık sunan uygulama sunduğu tema seçenekleri ile de kullanıcılardan büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

SwiftKey Klavye yeni dil seçeneklerine kavuştu

Bugün ise Microsoft yeni dil seçenekleri ile uygulamasını güncellediğini açıkladı. Güncelleme ile birlikte Araona dili, Cavineña dili, Chácobo dili, Chamacoco dili, Chipaya dili, Chiquitano dili, Doğu Bolivya Guaraní dili, Ese Ejja dili, Guarayu dili, Ignaciano dili, Maka dili, Sirionó dili, Tacana dili, Trinitario dili, Tsimané dili ve Yuracare dil seçenekleri uygulamaya ekleniyor.

Güncelleme ile ayrıca Japonca yazma performansı ve tahmin kalitesi için çeşitli iyileştirmeler yapılıyor. Hem iOS hem de Android platformlarında yer alan uygulama Play Store’da 500.000.000 yükleme sayısını çoktan geride bırakmış durumda. Android 5.0 ve üzeri sistemlerde çalışan uygulamanın oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

SWİFTKEY NASIL İNDİRİLİR?

Eğer telefonunuzda ön yüklü olarak gelen Google Klavye’den sıkıldıysanız uygulamayı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. Google, Facebook veya Microsoft hesabınız ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra yazma tercihlerinizi ve sözlüğe eklediğiniz kelimeleri bulut sisteminde saklayabilirsiniz.

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Microsoft Swiftkey klavye klavye uygulamaları ios android

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