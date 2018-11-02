Tabloları aratmayan sonbahar manzarası

Renk cümbüşüne dönen tabiatıyla ziyaretçilerine 7 renkten fazlasını sunan Arapgiri, eşsiz bir sonbahar yaşatıyor. Özellikle doğa ve fotoğraf sanatçılarını buluşturan bölge içinde 441 endemik bitki bulunuyor.

1 / 14 Tarihi köprüleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.

2 / 14 Malatya'ya 110 kilometre uzaklıktaki Arapgir ilçesi, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

3 / 14 Engebeli ve dağlık bir bölgeye sahip olan 1250 rakımlı ilçe tarihi köprüleri, kanyonları, üzüm bağları ve mor reyhan tarlalarıyla sonbaharda da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özellikleriyle dikkati çeken ilçe, kış mevsimi öncesi misafirlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

4 / 14 Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden ilçe, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.

5 / 14 KAYAARASI KANYONU Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andırıyor. Kanyon, yılın bu zamanında renk cümbüşüne dönen tabiatıyla, ziyaretçilerine eşsiz bir sonbahar manzarası sunuyor.

6 / 14 Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı açıklamada, ilçelerinin Yukarı Fırat Havzası'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

7 / 14 Tarihi çok eskilere dayanan Arapgir' de tarih, kültür ve doğa mirasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Cömertoğlu, içerisinde bulundukları havzanın Türkiye ve dünyada örneğine çok az rastlandığını ifade etti.

8 / 14 Cömertoğlu, ilçenin terk edilen değil tercih edilen ve özlenilen bir yer olduğunu belirterek, ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

9 / 14 Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Cömertoğlu, "Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu.

10 / 14 Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor. Sosyal medyada Arapgir görücüsüyle buluşuyor, turist kafileleri ilçeye gelip görmek istiyor" diye konuştu.

11 / 14 ÇOK SAYIDA ENDEMİK BİTKİ TESPİT EDİLDİ Cömertoğlu, ilçede endemik bitki yapısının da zengin olduğunu anlatarak, "İlçede karasal iklime ait ekolojik ve endemik çeşitlilik araştırmalarımız sürüyor. Sarıçiçek bölgesinde 750'nin üzerinde Kayaarası Kanyonu ve Kozluk Bölgesi'nde ise 441 endemik bitki çeşitliliği tespit ettik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

12 / 14 Arapgir'in sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Cömertoğlu, "Aslında ilçemiz tam bir ağırlama merkezi. Bu yıl 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlama fırsatı bulduk. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Arapgir, doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.

13 / 14 7 rengin ana kuşak olarak bilindiği renklerden fazlasını doğal olarak koruyor. İlçemizde ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkan görüntüler görülmeye değer" şeklinde konuştu.