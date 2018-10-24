KADIN

Tabuyu yıkmak istiyor! 'Ünlülerin fotoğraflarına inanmayın doğum sonrası gerçek bu'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 24.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Yakın zamanda üçüz doğum yapan Maria Nordø Jørstad, ''Doğumdan 2 hafta sonra tekrar eski formuna kavuşmuş gibi görünen ünlülere inanmayın'' diyor. Eski vücudu geri kazanmanın zaman aldığını söyleyen Norveç'li kadın, Instagram hesabında hamileliği süresince ve hamilelik sonrasında paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor.

Tabuyu yıkmak istiyor! 'Ünlülerin fotoğraflarına inanmayın doğum sonrası gerçek bu'

Norveç'te yaşayan blogger Maria Nordø Jørstad, geçtiğimiz günlerde Iben, Filip ve Agnes adını verdiği üçüz bebek dünyaya getirdi.

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Hamileliğinde karnının aldığı şekille gündeme gelen ve doğumdan sonra da fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Maria, ''bu süreci birçok kadınla paylaşmak istedim. Çünkü bunun bir suçmuş gibi algılanması canımı sıkıyordu. Görümtüm başta birçok kişiyi rahatsız ediyordu. Ama zamanla bana hak verdiklerini görmeye başlamak inanılmaz keyifliydi'' diyor.

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''Doğumdan sonraki fotoğraflarımı koymamın nedeni ise, doğumdan sonraki gerçekliği göstermek istemem'' diyen Maria konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Özellikle ünlü kadınlar doğumdan hemen sonra eski vücutlarına kavuşmuş gibi davranıyorlar. Ancak bu doğru değil. Gerçek olan şey benim paylaşımlarım. Sosyal medyada bu fotoğraflara hiç alışkın değiliz. Çatlakların olacağını, doğumdan sonra karnımıın bu kadar sarkacağını bilmiyordum. Doğumdan dört hafta sonra fotoğraflarımı paylaştım. Binlerce kadından beğeni ve övgü dolu mesajlar aldım. Bana paylaşımlarım için teşekkür edip, yalnız olmadıklarını söylüyorlardı. Hamilelikten sonra her kadının vücudu böyle oluyor, utanmayın.''

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Hikayesini birçok kadına ulaştırmaya çalışan Maria, 'insan vücudu sizce de eşsiz değil mi?' diye soruyor.

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Maria Nordø Jørstad hamilelik sonrası

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