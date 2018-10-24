Tabuyu yıkmak istiyor! 'Ünlülerin fotoğraflarına inanmayın doğum sonrası gerçek bu'

Norveç'te yaşayan blogger Maria Nordø Jørstad, geçtiğimiz günlerde Iben, Filip ve Agnes adını verdiği üçüz bebek dünyaya getirdi.

Hamileliğinde karnının aldığı şekille gündeme gelen ve doğumdan sonra da fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Maria, ''bu süreci birçok kadınla paylaşmak istedim. Çünkü bunun bir suçmuş gibi algılanması canımı sıkıyordu. Görümtüm başta birçok kişiyi rahatsız ediyordu. Ama zamanla bana hak verdiklerini görmeye başlamak inanılmaz keyifliydi'' diyor.

''Doğumdan sonraki fotoğraflarımı koymamın nedeni ise, doğumdan sonraki gerçekliği göstermek istemem'' diyen Maria konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Özellikle ünlü kadınlar doğumdan hemen sonra eski vücutlarına kavuşmuş gibi davranıyorlar. Ancak bu doğru değil. Gerçek olan şey benim paylaşımlarım. Sosyal medyada bu fotoğraflara hiç alışkın değiliz. Çatlakların olacağını, doğumdan sonra karnımıın bu kadar sarkacağını bilmiyordum. Doğumdan dört hafta sonra fotoğraflarımı paylaştım. Binlerce kadından beğeni ve övgü dolu mesajlar aldım. Bana paylaşımlarım için teşekkür edip, yalnız olmadıklarını söylüyorlardı. Hamilelikten sonra her kadının vücudu böyle oluyor, utanmayın.''

Hikayesini birçok kadına ulaştırmaya çalışan Maria, 'insan vücudu sizce de eşsiz değil mi?' diye soruyor.



