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Tacikistan, iki ayda 13,4 milyon dolarlık insani yardım aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Tacikistan, bu yılın iki ayında dünyanın 34 ülkesinden 13,4 milyon dolarlık insani yardım aldı

TAŞKENT (AA) – Tacikistan, yılın ilk iki ayında 34 ülkeden 13,4 milyon dolar tutarında insani yardım aldı.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkeye yılın ocak-şubat aylarında 5,5 bin ton insani yardımın ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzeme ile diğer eşyalardan oluştuğu vurgulandı. Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 18,2'lik payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 3,6 ile Çin, yüzde 1,7 ile Hindistan ve yüzde 1,2 ile Özbekistan izledi.

Tacikistan’a en çok insani yardım yapan ülkeler arasında, daha önce ilişkilerinde bir ara soğuk dönemin yaşandığı Özbekistan’ın olması dikkat çekti.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2018 yılında dünyanın 62 ülkesinden toplam 28,4 bin ton insani yardım alırken, bu yardımların toplam değeri 48,4 milyon doları oluşturmuştu.

Geçen sene Tacikistan’a insani yardım gönderen ülkelerin arasında Rusya, Hindistan, Çin ve İsviçre ilk sıralarda yer almıştı.

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