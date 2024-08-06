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    4. Taciz anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Yavaşça yaklaşıp önündeki kadının saçlarını kokladı

    Taciz anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Yavaşça yaklaşıp önündeki kadının saçlarını kokladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 09:43
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    Uttar Pradesh'in Bisauli bölgesinde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kişi önündeki bulunan kadın müşterinin saçlarını koklayarak onu taciz etti. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu.

    Taciz anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Yavaşça yaklaşıp önündeki kadının saçlarını kokladı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Bisauli bölgesinde bir mağazada kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ismi açıklanmayan bir adamın önünde bulunan kadın müşterinin eğilerek saçlarını kokladığı anlar yer aldı. Kadının durumu fark etmediği görülürken o anların sosyal medyadan paylaşılması tepkileri de beraberinde getirdi.

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    Gönderi, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'Ghar ke kalesh' kullanıcı adıyla paylaşıldı. Görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu gündüz saatinde yapmaya nasıl cesaret edebilir?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sapıkça bir hareket" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan cinsel taciz
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