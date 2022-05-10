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  4. Taciz ateşi açan teröristlere darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Taciz ateşi açan teröristlere darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

10.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Taciz ateşi açan teröristlere darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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