Taciz ateşi açan teröristlere darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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