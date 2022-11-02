Tahıl krizi aşıldı! Önce Erdoğan duyurdu sonra Rusya doğruladı

Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için "Karadeniz Girişimi" uygulamasının bir parçası olarak oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği kaydederek, tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını belirtmişti.

ERDOĞAN DÜNYAYA DUYURDU!

Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl sevkiyatı anlaşmasına geri döndüğünü açıkladı.

RUSYA: YAZILI GÜVENCE ALDIK

Bu açıklamadan dakikalar sonra Rusya'dan da bir açıklama geldi. Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev'den yazılı güvence aldık" dedi.



