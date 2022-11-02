HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tahıl krizi aşıldı! Önce Erdoğan duyurdu sonra Rusya doğruladı

Tahıl krizi aşıldı! Önce Erdoğan duyurdu sonra Rusya doğruladı

02.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını kullanarak Rus Karadeniz Filosunun gemilerine saldırdığı gerekçesiyle anlaşmayı süresi askıya almıştı. Dünyanın konuştuğu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürütülen görüşmeler sonucunda Rusya'nın anlaşmaya geri döndüğünü belirtti. Erdoğan'ın sözlerinden dakikalar sonra Rusya'dan da bir açıklama geldi.

Tahıl krizi aşıldı! Önce Erdoğan duyurdu sonra Rusya doğruladı

Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için "Karadeniz Girişimi" uygulamasının bir parçası olarak oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği kaydederek, tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını belirtmişti.

ERDOĞAN DÜNYAYA DUYURDU!

Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl sevkiyatı anlaşmasına geri döndüğünü açıkladı.

Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu!

RUSYA: YAZILI GÜVENCE ALDIK

Bu açıklamadan dakikalar sonra Rusya'dan da bir açıklama geldi. Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev'den yazılı güvence aldık" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stoltenberg Türkiye'ye geliyorStoltenberg Türkiye'ye geliyor
Bursa'da fabrika yangını! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldüBursa'da fabrika yangını! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümleHasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.