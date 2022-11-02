Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine gelen not sonrası "müjde" diyerek duyurdu! Tahıl koridoru anlaşmasında kriz çözüme kavuştu

Son dakika haberi: Dünya tahıl koridorunun akıbetini merak ederken Türkiye'nin diplomatik girişimleri meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken kürsüsüne gelen not üzerine "Yeni bir müjde de şu" diyerek süreçte yaşanan son gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüsüne getirilen notun ardından tahıl koridoruyla ilgili yaşanan son gelişmeyi duyurdu.

"ESKİDEN PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ"

Erdoğan, Rusya'nın geçtiğimiz günlerde askıya aldığı anlaşmanın yeniden eski haline döndüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Yeni bir müjde de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Sayın Putin'le de mutabık kaldığımız gibi Afrika'nın garip gureba ülkelerin bu koridoru işletecek, Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele alacağız."