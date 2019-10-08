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Tahinli un helvası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Geleneksel tatlılarımızdan olan un helvasını bu sefer tahinle pişirdik, tadına doyamadık. Tahinli un helvası tarifine dilediğiniz kuru yemişi ekleyerek tadını şekillendirebilirsiniz. Tatlı severler için tahinli un helvası tarifi geliyor...

Tahinli un helvası tarifi

Doğru bir şekilde yapılan un helvasının tadına doyum olmaz. Geleneksel tariflerimizden biri olan un helvasının yapımı da kolaydır ancak kavurma aşamasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde tadını bozabilirsiniz. Tahinli un helvası tarifi ise alıştığımız lezzeti bir üst seviyeye taşıyor. Siz de denemek isterseniz tahinli un helvası tarifini bir kenara not edebilirsiniz.

TAHİNLİ UN HELVASI İÇİN MALZEMELER
Bir su bardağı un
1/2 litre pekmez
Bir litre tahin
Bir su bardağı su
Üzeri için hindistan cevizi ya da ceviz

HAZIRLANIŞI
Derin bir tencerenin içine tahini koyun. Ocağın altını açın ve tencerede tahin ve unu sürekli olarak karıştırın.
Kavurma işlemi devam ederken ayrı bir kabın içinde su ve pekmezi karıştırarak tencereye ekleyin.
Helvayı sürekli olarak karıştırın. Tam kıvamını alınca ocaktan alın.
Dilediğiniz şekli verdikten sonra üzerine toz hindistan cevizi ya da ceviz koyarak servis yapın. Afiyet olsun.

TAHİNLİ UN HELVASI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu ortalama olarak 200 kaloridir. Tatlının yağ ve karbonhidrat oranı yüksektir. Diyet yapanların uzak durması tavsiye edilir. Porsiyon aşımı yapılmaması gerekmektedir.

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