Doğru bir şekilde yapılan un helvasının tadına doyum olmaz. Geleneksel tariflerimizden biri olan un helvasının yapımı da kolaydır ancak kavurma aşamasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde tadını bozabilirsiniz. Tahinli un helvası tarifi ise alıştığımız lezzeti bir üst seviyeye taşıyor. Siz de denemek isterseniz tahinli un helvası tarifini bir kenara not edebilirsiniz.

TAHİNLİ UN HELVASI İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı un

1/2 litre pekmez

Bir litre tahin

Bir su bardağı su

Üzeri için hindistan cevizi ya da ceviz

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencerenin içine tahini koyun. Ocağın altını açın ve tencerede tahin ve unu sürekli olarak karıştırın.

Kavurma işlemi devam ederken ayrı bir kabın içinde su ve pekmezi karıştırarak tencereye ekleyin.

Helvayı sürekli olarak karıştırın. Tam kıvamını alınca ocaktan alın.

Dilediğiniz şekli verdikten sonra üzerine toz hindistan cevizi ya da ceviz koyarak servis yapın. Afiyet olsun.

TAHİNLİ UN HELVASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyonu ortalama olarak 200 kaloridir. Tatlının yağ ve karbonhidrat oranı yüksektir. Diyet yapanların uzak durması tavsiye edilir. Porsiyon aşımı yapılmaması gerekmektedir.

