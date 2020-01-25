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Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Tahran-İstanbul seferi yapan İran Airtour Havayolları’na ait yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle geri dönerek havaalanına mecburi iniş yaptı.

Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı

Tahran-İstanbul seferini yapmakta olan 9716 sefer sayılı İran Airtour Havayolları’na ait yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra oluşan teknik arıza nedeniyle Tahran Mehrabad Havaalanı’na mecburi iniş yaptı.

Uçağın tekerleklerinin açılmadığı ve 4 saat havada kaldığı iddia edilirken, İmam Humeyni Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürü Ali Kaşani bu iddiaları reddetti. Kaşani olaya ilişkin açıklamasında, “Tahran-İstanbul seferi yapmakta olan 9716 sefer sayılı İran Airtour Havayollarına ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tahran Mehrabad Havaalanına iniş gerçekleştirdi. Pilotun çabaları sonucunda uçak Tahran Mehrabad Havaalanına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Tüm mürettebatın ve yolcuların sağlık durumları gayet iyi” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran istanbul İran Airtour Havayolları

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