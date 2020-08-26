Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...

Bulaşık makinelerinin hayat kolaylaştırıcı yanı bütün bulaşıkları makinede yıkama fikrini doğuruyor. Ancak her mutfak eşyasının makinede yıkanması doğru değil. Makinede yıkanmaması gerekenler arasında teflon tavalar, seramik tencereler, kristal bardaklar daha bilindik. Fakat tahta kaşık gibi ahşap ürünler kimi zaman gözden kaçıp yıkanmak üzere makinede kendine yer bulabiliyor. Bu yanlış bir uygulama olmakla birlikte ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Yiyeceklerle doğrudan temas eden tahta kaşıkların temizliğinin elde yapılması gerekiyor.

NEDEN ELDE YIKANMALI?

Çünkü bulaşık makineleri ahşap mutfak ürünlerinin büyük bir düşmanı. Yüksek sıcaklığa maruz kalan bu ürünler yıpranıyor. Vernikliyse çatlıyor, pul pul dökülmeler meydana geliyor. Vernikli değilse su ve deterjan, emilerek tahta kaşığın içine işliyor. Yüksek sıcaklıkta çatlayan, yıpranan tahta kaşığa makinenin kurutma modunda bakteri geçebilme olasılığı da çok fazla. Bu sebeple sağlık açısından ciddi sorunlara yol açıyor. Ayrıca bulaşık makinesi tahta kaşıkları karartarak renk değişimine uğratıyor. Bu da tahta kaşıkların bir süre sonra kullanılmaz bir hal almasına sebebiyet veriyor. Bu nedenlerle tahta kaşıklar makinede yıkanmaya uygun değil.