Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...

Bulaşık makinelerinin hayat kolaylaştırıcı yanı bütün bulaşıkları makinede yıkama fikrini doğuruyor. Ancak her mutfak eşyasının makinede yıkanması doğru değil. Makinede yıkanmaması gerekenler arasında teflon tavalar, seramik tencereler, kristal bardaklar daha bilindik. Fakat tahta kaşık gibi ahşap ürünler kimi zaman gözden kaçıp yıkanmak üzere makinede kendine yer bulabiliyor. Bu yanlış bir uygulama olmakla birlikte ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Yiyeceklerle doğrudan temas eden tahta kaşıkların temizliğinin elde yapılması gerekiyor.
NEDEN ELDE YIKANMALI?
Çünkü bulaşık makineleri ahşap mutfak ürünlerinin büyük bir düşmanı. Yüksek sıcaklığa maruz kalan bu ürünler yıpranıyor. Vernikliyse çatlıyor, pul pul dökülmeler meydana geliyor. Vernikli değilse su ve deterjan, emilerek tahta kaşığın içine işliyor. Yüksek sıcaklıkta çatlayan, yıpranan tahta kaşığa makinenin kurutma modunda bakteri geçebilme olasılığı da çok fazla. Bu sebeple sağlık açısından ciddi sorunlara yol açıyor. Ayrıca bulaşık makinesi tahta kaşıkları karartarak renk değişimine uğratıyor. Bu da tahta kaşıkların bir süre sonra kullanılmaz bir hal almasına sebebiyet veriyor. Bu nedenlerle tahta kaşıklar makinede yıkanmaya uygun değil.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Ayrıca elde yıkarken de dikkat edilmesi gerekenler var ki bunlar da oldukça mühim. Tahta kaşıkları çamaşır suyunda bekletmek doğru değil. Çünkü ahşabın bileşenleri çamaşır suyundaki klor ile tepkimeye girerek insan sağlığına zararlı bileşenler ortaya çıkarıyor.
Kokuyu hapsedebildikleri için karbonatla temizleyebilirsiniz. Karbonatlı suda bekleterek hem kokudan kurtulursunuz hem de zamanla oluşabilecek matlaşmaya engel olursunuz.
Sabun veya sabun tozu ile yıkamak da mümkün. Suyla yıkayarak kurulamak da bir diğer yöntem. Yıkadıktan sonra kuru tutmak kaşığın ömrü için önemli. Bunlara ek olarak tahta kaşıklarınızı zeytinyağı ile temizleyebilir ve bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz.
Tahta kaşıklar sıklıkla kullanılan bir mutfak eşyası olduğundan üzerinde bakteri oluşumuna müsait. Bu konuda diğer yöntemler kadar etkili olan bir yöntem de oksijenli su kullanmak. Sağladığı hijyen ile mutfakta gördüğümüz oksijenli su, namı diğer hidrojen peroksit, meydana gelen kararmaları engelleme konusunda da birebir. Suyla seyrelttiğiniz hidrojen peroksitte kaşıklarınızı bir müddet bekletin. Sonrasında ılık suyla durulayın. Aradaki farkı siz de göreceksiniz.
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